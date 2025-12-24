قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

تتوجه أنظار ملايين المصريين نحو المغرب لمتابعة مباراة منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية فى كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا وتستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراته أمام جنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات 

حسابات التأهل المبكر
وتحظى مباراة مصر وجنوب افريقيا باهتمام خاص فى ظل قوة المنتخبين وفوزهما فى الجولة الأولي حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جنوب افريقيا على أنجولا والفائز منهما فى الجولة القادمة يعنى التأهل مباشرة الى الدور التالي دون الانتظار الى الجولة الثالثة والأخيرة التى يصطدم فيها الفراعنة مع أنجولا فيما تلعب جنوب افريقيا مع زيمبابوي

 قنوات مجانية لنقل مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

أعلنت القناة الجزائرية عن نقل 15 مباراة من منافسات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني عبر البث الأرضي على القمر الصناعي «نايل سات»، من بينها مباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة.

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب


تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025

تردد قناة TNT المغربية


التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي


القمر الصناعي: Eutelsat 9B
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية


قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1
القمر: أسترا 1B-1H + 2C
التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2


التردد: 12437
القمر: Eutelsat W1
الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس قناة Max Sport 1 البلغارية


القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث DVB-S2تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات


القمر الصناعي: نايل سات
ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680
معدل الترميز: 2750
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معامل الاستقطاب: أفقي

المغرب منتخب مصر جنوب افريقيا كأس الأمم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

سيارات معدلة

برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أرخص 5 تابلت في مصر 2025

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

بالصور

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد