موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار ملايين المصريين نحو المغرب لمتابعة مباراة منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية فى كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا وتستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراته أمام جنوب أفريقيا في تمام الخامسة مساء الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات

حسابات التأهل المبكر

وتحظى مباراة مصر وجنوب افريقيا باهتمام خاص فى ظل قوة المنتخبين وفوزهما فى الجولة الأولي حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جنوب افريقيا على أنجولا والفائز منهما فى الجولة القادمة يعنى التأهل مباشرة الى الدور التالي دون الانتظار الى الجولة الثالثة والأخيرة التى يصطدم فيها الفراعنة مع أنجولا فيما تلعب جنوب افريقيا مع زيمبابوي

قنوات مجانية لنقل مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

أعلنت القناة الجزائرية عن نقل 15 مباراة من منافسات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني عبر البث الأرضي على القمر الصناعي «نايل سات»، من بينها مباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة.

1- القمر الصناعي: نايل سات.

2- ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

3- معدل الترميز: 27500.

4- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

5- معامل الاستقطاب: أفقي.

6- جودة قناه الجزائريه الارضيه الأولى: إتش دي.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الأولى الرياضية

- الدخول على قائمة الإعدادات من الريموت، ثم إدخال الرقم السري (0000)

- تسجيل رمز فك الشفرة الآتي (110000000000)

أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر بيس وإدخال الشهرة التالية: 1100001100000000 وأخيرًا الضغط على زر موافق.

الجزائر تحصل على حقوق بث 15 مباراة

أعلن التلفزيون الجزائري عن حصوله الرسمي على حقوق بث 15 مباراة حصرية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المزمع إقامتها في المغرب



تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا 2025

تردد قناة TNT المغربية



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistreamتردد القناة الجزائرية الأرضية



نظام التشفير: BISS سهل الفتحتردد قناة ORTM دولة مالي



القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحةقناة Sportitalia الإيطالية



قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكسقناة Sportdigital Fussball الألمانية 2



التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس قناة Max Sport 1 البلغارية



القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

