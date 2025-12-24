قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟

منتخب مصر
منتخب مصر

تتوجه أنظار ملايين المصريين نحو المغرب لمتابعة مباراة منتخب مصر مع جنوب افريقيا فى الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية فى كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا وتستمر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

حسابات التأهل المبكر

وتحظى مباراة مصر وجنوب افريقيا باهتمام خاص فى ظل قوة المنتخبين وفوزهما فى الجولة الأولي حيث فازت مصر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد فيما فازت جنوب افريقيا على أنجولا والفائز منهما فى الجولة القادمة يعنى التأهل مباشرة الى الدور التالي دون الانتظار الى الجولة الثالثة والأخيرة التى يصطدم فيها الفراعنة مع أنجولا فيما تلعب جنوب افريقيا مع زيمبابوي .

تاريخ لا يميل للفراعنة

تحمل مواجهة اليوم الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، سواء الرسمية أو الودية، والرابعة لهما تحديدًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ورغم ثقل اسم منتخب مصر قارّيًا، فإن لغة الأرقام لا تصب في صالحه أمام جنوب إفريقيا.

فقد التقى المنتخبان في 12 مواجهة سابقة، لم يحقق خلالها الفراعنة سوى 4 انتصارات فقط، مقابل 7 هزائم وتعادل وحيد، ما يعكس تفوقًا واضحًا لمنتخب "بافانا بافانا" في المواجهات المباشرة.

الضربة الموجعة

شهدت مواجهات مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية محطات لا تُنسى.. البداية كانت في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ضمن دور المجموعات، حين حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

لكن الذكرى الأجمل جاءت في نهائي بطولة 1998 في بوركينا فاسو، عندما نجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، في واحدة من أبرز لحظات التاريخ الكروي المصري.

في المقابل، لا تزال خسارة دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة حاضرة في الأذهان، عندما فجّرت جنوب إفريقيا مفاجأة كبرى وأقصت مصر من البطولة بالفوز بهدف دون رد، في مباراة شكلت صدمة للجماهير.

عقدة السنوات الأخيرة

تتضاعف صعوبة المواجهة، في ظل فشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار على جنوب إفريقيا خلال آخر أربع مباريات جمعتهما، سواء كانت رسمية أو ودية، حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

ويعود آخر فوز مصري على جنوب إفريقيا إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006، وانتهت بهدف دون مقابل، لتدخل المواجهات بعدها في سلسلة سلبية للفراعنة.

بين حسابات التأهل المبكر، والتاريخ الذي لا يميل كثيرًا للفراعنة، يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم مدفوعًا برغبة قوية في كسر العقدة، واستعادة الهيبة أمام خصم عنيد يجيد اللعب تحت الضغط.

فهل ينجح الفراعنة في كتابة فصل جديد من التفوق القاري، أم تواصل جنوب إفريقيا فرض عقدتها التاريخية؟

