رياضة

ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر

مرموش
مرموش
محمد سمير

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه كان يتمنى أن يخوض منتخب مصر مباراة زيمبابوي بأسلوب مختلف، خاصة في ظل تواضع مستوى المنافس، مشيرًا إلى أن بعض المباريات تحتاج إلى جرأة هجومية أكبر لحسمها مبكرًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة «CBC»، إن منتخب المغرب قدم مباراة سيئة أمام جزر القمر، موضحًا أن تصريحات المدير الفني وليد الركراكي عقب اللقاء وضعت ضغوطًا كبيرة على نفسه، بعدما أكد أن عدم التتويج بالبطولة يُعد فشلًا.

وأشار إلى أن مهند لاشين يُعد الخيار الأفضل لقيادة وسط الملعب في مواجهة جنوب إفريقيا مقارنة بحمدي فتحي، نظرًا لطبيعة المباراة التي تحتاج إلى لاعب منضبط تكتيكيًا وقادر على غلق المساحات.

وأوضح ضياء السيد أن الحالة البدنية لإمام عاشور ليست في أفضل حالاتها، مؤكدًا أن اللاعب غير جاهز فنيًا ويعاني من زيادة في الوزن، وهو ما يؤثر على مستواه داخل الملعب.

وشدد مدرب المنتخب الأسبق على أهمية الدفع بثنائي متفاهم في وسط الملعب، مع تثبيت الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، من أجل تقليل الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية.

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، قال ضياء السيد إن الأنسب هو: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمد حمدي في الجبهتين، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، وفي الوسط مهند لاشين ومروان عطية، وأمامهما أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح، مع عمر مرموش ومصطفى محمد في الخط الأمامي، مشيرًا إلى أن زيزو سيفيد المنتخب كثيرًا في الجبهة اليمنى لدعم محمد صلاح.

وأضاف أن إمام عاشور ومحمود تريزيجيه من الأفضل تواجدهما على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

وتحدث ضياء السيد عن كواليس ضم عمر مرموش إلى منتخب مصر، مؤكدًا أن نجله أحمد كان سببًا رئيسيًا في لفت الانتباه إلى اللاعب خلال فترة تواجده مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، حيث تحدث عنه كثيرًا، في وقت كان فيه كيروش قد كلفه بالبحث عن اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

واختتم تصريحاته قائلًا: «تم استدعاء مرموش بالفعل في أحد المعسكرات بعد متابعته، وشارك في إحدى المباريات ونجح في تسجيل هدف، ما أكد أحقيته بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني».

منتخب مصر ضياء السيد مدرب منتخب مصر زيمبابوي منتخب المغرب عمر مرموش كارلوس كيروش

