تعديلات وتوازن أكبر.. حسام حسن يجهّز مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا |فيديو

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، يدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفراعنة خلال المباراة المقبلة، في إطار السعي لتطوير الأداء وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح أضا، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن هناك تفكيرًا داخل الجهاز الفني في إجراء تغييرات على خط الدفاع، من خلال إعادة حمدي فتحي إلى مركز قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مع الاعتماد على طريقة اللعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، حيث يسعى حسام حسن إلى تأمين الخط الدفاعي ومنح الفراعنة توازنًا أكبر بين الدفاع والهجوم خلال اللقاء المرتقب.

