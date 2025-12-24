محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

أكد المحلل الرياضي محمد مهدي ثقته الكاملة في قدرة منتخب مصر على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، المقام حاليًال في المغرب.

وقال محمد مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أمور كثيرة ستتغير في الكرة المصرية بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا، ورؤية 2038 هي رؤية دولة وليست رؤية اتحاد الكرة».

وقال مهدي إن «كل القارة الأفريقية تضع منتخب مصر ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا إلا المصريين الذين لا يرشحون منتخب مصر».

وأردف قائلًا: «حسام حسن هو من سيتحمل نتيجة المباراة سواء انتصر منتخب مصر أو خسر، ومنتخب مصر قدم أداء جيد جدًا أمام زيمبابوي».

وتابع قائلًا: «أنا من وجهة نظري أن فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا مليون في المائة».