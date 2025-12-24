قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمادة صدقي يكشف كواليس الفوز على زيمبابوي.. ويُحدّد أزمة منتخب مصر الدفاعية

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن فوز منتخب مصر في مباراته الأخيرة كان صعبًا ومهمًا للغاية، مشيرًا إلى أن التعادل أو الهزيمة كانا سيعقدان بشكل كبير مسيرة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ بدايتها.

وقال صدقي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة «cbc»، إن البطولات المجمعة تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على التعامل مع الضغوط، وهو ما يتوافر داخل صفوف المنتخب المصري.

وأوضح أن منتخب مصر يعاني من أزمة واضحة في عمق الملعب والشكل الدفاعي، مشيرًا إلى أن الدفع بالثنائي حمدي فتحي ومروان عطية ساهم في تحقيق توازن نسبي في وسط الملعب خلال مواجهة زيمبابوي، خاصة أنها مباراة الافتتاح وضربة البداية في البطولة.

وأضاف صدقي أن الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء تُعد أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، ولا يمكن الحكم على المنتخب بشكل مبكر، مؤكدًا أن معالجة هذه الأخطاء ممكنة مع توالي المباريات واكتساب المزيد من الانسجام.

وتطرق مدرب المنتخب الأسبق إلى حالة إمام عاشور، مؤكدًا أنه في حال جاهزيته بنسبة 100% لا يمكن إخراجه من الملعب، نظرًا لتعدد مهاراته وقدرته على مفاجأة الخصم وصناعة الفارق في أي لحظة.

كما قدم صدقي رؤية فنية لتوظيف اللاعبين، حيث يرى أن عمر مرموش يكون أكثر فاعلية عند تواجده في الجبهة اليسرى، على أن يلعب محمود تريزيجيه في وسط الملعب خلفه وبجوار إمام عاشور، مع تواجد محمد صلاح في العمق وليس على طرف الملعب، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله صلاح جاء بعدما تواجد في العمق، وهو مركز يمنحه خطورة أكبر على مرمى المنافسين.

واختتم صدقي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض الجوانب الفنية والتنظيمية من أجل الظهور بشكل أقوى خلال المباريات المقبلة في البطولة.

