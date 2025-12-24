قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو زهرة: لاعبو منتخب مصر يركزون على الفوز بكأس أمم إفريقيا 2025

سارة عبد الله

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم وجود أي مشادة بين لاعبي المنتخب إمام عاشور وأحمد فتوح خلال معسكر أمم افريقيا.

وقال أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية: "لاعبي منتخب مصر يعيشون حالة كبيرة من الهدوء والتركيز، ولديهم إصرار واضح على تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2025".

وتابع: "اتحاد الكرة يطالب الإعلام المصري بالتركيز على إحصائيات مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة، مشددًا على أهمية إبراز الإيجابيات وتقديم الدعم المعنوي للاعبين من أجل رفع حالتهم النفسية خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأجواء في المغرب أكثر من رائعة، مؤكدًا أن الجمهور المغربي ساند المنتخب المصري بشكل كبير في أول مباراة، وهو ما انعكس إيجابيًا على اللاعبين داخل الملعب".

وأوضح: "الاتحاد يعمل على مشروع كبير قادم لتطوير كرة القدم المصرية، مطالبًا بالصبر والدعم من الجميع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".

واختتم: "تصرف إمام عاشور بعد تغييره كان مثاليًا رغم مشاركته لمدة 33 دقيقة فقط، وهو ما يعكس الحالة الجيدة من التفاهم والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجهاز الفني. أسمع أشياء غريبة لم تحدث من الأساس، وكانت هناك مباراة تنس طاولة مع أحمد فتوح كانت شديدة المنافسة".

