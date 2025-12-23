رقم غير مسبوق.. أكثر المنتخبات خوضا للمباريات دون تحقيق أي فوز في أمم أفريقيا

انطلقت مسابقة أمم افريقيا 2025 بالمغرب حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

ويرصد موقع صدي البلد إحصائيات كأس أمم أفريقيا عن أرقام لافتة لبعض المنتخبات التي شاركت في البطولة دون أن تنجح في تحقيق أي فوز عبر تاريخ مشاركاتها.



أكثر المنتخبات خوضًا للمباريات دون تحقيق أي فوز

‏15 مباراة دون فوز — موزمبيق

‏15 مباراة دون فوز — بنين

‏12 مباراة دون فوز — غينيا بيساو

‏10 مباريات دون فوز — تنزانيا





يتقاسم منتخبا موزمبيق وبنين صدارة هذه القائمة، بعدما خاض كل منهما 15 مباراة دون أي انتصار في النهائيات القارية،





ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بـ 12 مباراة دون فوز، بينما يحتل منتخب تنزانيا المرتبة الرابعة بعدما لعب 10 مباريات في كأس أمم أفريقيا دون تذوق طعم الانتصار





وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه بعض المنتخبات الأفريقية في البطولة الأهم على مستوى القارة حيث تامل تلك المنتخبات في تغير الاخصائية وتحقيق نتيجة إيجابية



