الموعد والترتيب والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

2- منتخب مصر 3 نقاط.

3- منتخب زيمبابوي دون نقاط.

4- منتخب أنجولا دون نقاط.

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

في خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.