الموعد والترتيب والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.
ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025
1- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.
2- منتخب مصر 3 نقاط.
3- منتخب زيمبابوي دون نقاط.
4- منتخب أنجولا دون نقاط.
وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات
وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح
خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي
في خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.