قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموعد والترتيب والقائمة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

 

1- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

2- منتخب مصر 3 نقاط.

3- منتخب زيمبابوي دون نقاط.

4- منتخب أنجولا دون نقاط.

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على  زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

في خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

منتخب مصر جنوب افريقيا كاس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: تسليم 567 طفلاً بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024 وحتى تاريخه

مستشفي بيلا

الصحة: تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

البابا لاون

البابا لاون: في الطفل يسوع يمنح الله البشرية ذاته ويهب العالم حياة جديدة

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

اللبن
اللبن
اللبن

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد