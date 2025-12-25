قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من السعودية بشأن اليمن || تفاصيل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 25-12-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الخميس 25-12-2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة نيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي مع النجمة في بطولة الدوري السعودي.


 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الحزم – 4:50 مساءً – Thmanyah

الرياض X الاتفاق – 7.30 مساءً – Thmanyah

نيوم X النجمة – 7.30 مساءً – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية (المحترفين)

الترسانة X الإنتاج الحربي – 2.30 مساءً 

بلدية المحلة X بترول أسيوط – 2.30 مساءً 

المنصورة X طنطا – 2.30 مساءً 

غزل كفر الدوار X أبوقير للأسمدة – 2.30 مساءً 

لا فيينا X السكة الحديد – 2.30 مساءً 

الاتصالات X اف سي مصر – 2.30 مساءً 

نيوم النجمة الدوري

بالصور

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

