أبرز مباريات اليوم الخميس 25-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 25-12-2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة نيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي مع النجمة في بطولة الدوري السعودي.





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الحزم – 4:50 مساءً – Thmanyah

الرياض X الاتفاق – 7.30 مساءً – Thmanyah

نيوم X النجمة – 7.30 مساءً – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية (المحترفين)

الترسانة X الإنتاج الحربي – 2.30 مساءً

بلدية المحلة X بترول أسيوط – 2.30 مساءً

المنصورة X طنطا – 2.30 مساءً

غزل كفر الدوار X أبوقير للأسمدة – 2.30 مساءً

لا فيينا X السكة الحديد – 2.30 مساءً

الاتصالات X اف سي مصر – 2.30 مساءً