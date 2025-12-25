أبرز مباريات اليوم الخميس 25-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 25-12-2025، عدد من المباريات، أبرزها مباراة نيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي مع النجمة في بطولة الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء X الحزم – 4:50 مساءً – Thmanyah
الرياض X الاتفاق – 7.30 مساءً – Thmanyah
نيوم X النجمة – 7.30 مساءً – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية (المحترفين)
الترسانة X الإنتاج الحربي – 2.30 مساءً
بلدية المحلة X بترول أسيوط – 2.30 مساءً
المنصورة X طنطا – 2.30 مساءً
غزل كفر الدوار X أبوقير للأسمدة – 2.30 مساءً
لا فيينا X السكة الحديد – 2.30 مساءً
الاتصالات X اف سي مصر – 2.30 مساءً