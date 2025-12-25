قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
رياضة

40 يوما مرت.. مينا ماهر يحيي ذكرى وفاة الكونت

محمد صبري
محمد صبري
باسنتي ناجي

أحيا الإعلامي مينا ماهر ذكر وفاة الراحل نجم الزمالك السابق محمد صبري.

محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"40 يوم على وفاة محمد صبري.. الله يرحمك يا طيب القلب ".

تشكيل الزمالك 

وفي إطار اخر ، استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

ويصطدم الزمالك بنظيره سموحة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ولا يزال عبد الرؤوف يفاضل في الخط الهجومي بين ناصر منسي، صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية أمام حرس الحدود، وعدي الدباغ العائد مؤخرًا من المشاركة مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المصري، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الزمالك وسموحة كلًا من المصري، الاتحاد السكندري، زد إف سي، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – هشام فؤاد – محمود حمدي الونش – عمر جابر

خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – عدي الدباغ أو ناصر منسي – خوان بيزيرا

محمد صبري الاهلي الزمالك

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها
فوائد الرمان
De Tomaso
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
