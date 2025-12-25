40 يوما مرت.. مينا ماهر يحيي ذكرى وفاة الكونت

أحيا الإعلامي مينا ماهر ذكر وفاة الراحل نجم الزمالك السابق محمد صبري.

محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"40 يوم على وفاة محمد صبري.. الله يرحمك يا طيب القلب ".

تشكيل الزمالك

وفي إطار اخر ، استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

ويصطدم الزمالك بنظيره سموحة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ولا يزال عبد الرؤوف يفاضل في الخط الهجومي بين ناصر منسي، صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية أمام حرس الحدود، وعدي الدباغ العائد مؤخرًا من المشاركة مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المصري، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الزمالك وسموحة كلًا من المصري، الاتحاد السكندري، زد إف سي، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – هشام فؤاد – محمود حمدي الونش – عمر جابر

خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – عدي الدباغ أو ناصر منسي – خوان بيزيرا