على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة

شهدت اللحظات الأخيرة إصدار وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر ادريس حول تجميد اتحاد السباحة ومخاطبة الاتحاد الدولي للعبة بعد إحالة مجلس إدارة الاتحاد للنيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

وجاء بيان اتحاد السباحة على النحو التالي:

الإتحاد المصري للألعاب المائية يقرر تجميد أعماله احتراماً للرأي العام بعد وفاة الشهيد السباح يوسف محمد.



في إطار التحقيقات الخاصة بوفاة إبننا الشهيد السباح يوسف محمد والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قرارتها في بيانها الإعلامي أمس اجتمع الإتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة المهندس ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله.

وجاء ذلك القرار إحتراماً للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصه بهذا الشأن .

مع إخطار الإتحاد الدولي لألعاب الماء لإتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الإتحاد الدولي لألعاب الماء

والإتحاد المصري للألعاب المائية إذ يُصدر هذا البيان بإجماع أعضاءه فهو يُعلن بذلك عن إنصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سوياً حتي جلاء الحقيقة.

بيان من وزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بيانا رسميا حول التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن أزمة وفاة الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور .

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة علي النحو التالي:

في ضوء البيان الصادر عن الاتحاد المصري للألعاب المائية تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها للمواثيق الدولية وانه يجري التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية

كما تفيد الوزارة بأنه، يجري حاليًا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلاً.

وإذ تتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الإبن البطل الشهيد يوسف محمد عبد الملك سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا وأهله وذويه الصبر والسلوان.