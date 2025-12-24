نادر السيد: الشناوي حارس كبير.. وأتمنى استمراره أساسيا أمام جنوب إفريقيا

قال نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إن محمد الشناوي يُعد حارسًا كبيرًا ويمتلك خبرات واسعة، مشيرًا إلى أن تذبذب مستواه في بعض الفترات؛ يعود إلى وجود منافسة شرسة على مركز حراسة المرمى داخل المنتخب.

وأوضح نادر السيد عبر برنامج أوضة اللبس، أن الشناوي يعاني أحيانًا من توتر ناتج عن الخوف على مكانه في التشكيل الأساسي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مشاركته مع منتخب مصر وذهنه غير صافٍ؛ قد تؤثر على مستواه داخل الملعب.

وأضاف حارس المنتخب السابق: «أفضل أن يركز محمد الشناوي في الكرة فقط»، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدراته الفنية، خاصة في الكرات العرضية.

واختتم تصريحاته بتأكيده على أمنيته في استمرار محمد الشناوي كحارس أساسي في مباراة منتخب مصر المقبلة أمام جنوب إفريقيا، لما يمثله من قيمة وخبرة في المواجهات الكبرى.