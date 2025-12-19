الحضري يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: ربنا يبعد عنك عيون الناس الوحشة

هنأ نجم منتخب مصر السابق عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الحضري صورة تجمعه مع الشناوي عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب: “كل سنة وأنت طيب يا شناوي، وعقبال 1,000,000 سنة، وعيد ميلاد سعيد عليك يا صاحبي، وربنا يكرمك يا رب ويبعد عنك عيون الناس الوحشة يا رب”.

ويحتفل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ37، حيث وُلد في 18 ديسمبر 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى 2009، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع ناديي طلائع الجيش وبتروجيت، قدم خلالها مستويات مميزة لفتت الأنظار، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء ويصبح الحارس الأول للفريق وللمنتخب الوطني.