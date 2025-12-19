أفشة لـ الشناوي: عيد ميلاد سعيد يا قائد

وجه محمد مجدي افشه لاعب الاهلي رسالة الي محمد الشناوي بمناسبة عيد ميلاده

ونشر افشه صورة تجمعه مع الشناوي عبر الانستجرام وكتب: عيد ميلاد سعيد ياقائد



ويحتفل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ37، حيث وُلد في 18 ديسمبر 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. وبدأ مشواره الكروي ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى 2009، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع ناديي طلائع الجيش وبتروجت، قدم خلالها مستويات مميزة لفتت الأنظار، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء ويصبح الحارس الأول للفريق وللمنتخب الوطني.