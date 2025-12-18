قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفحة منتخب مصر تحتفل بعيد ميلاد محمد الشناوي حارس الفراعنة الـ 37

محمد الشناوي
محمد الشناوي
حمزة شعيب

حرصت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني المصري على تهنئة محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين، والذي يوافق اليوم الخميس، في ظل تواجده رفقة بعثة المنتخب في المغرب استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب عبر حسابها على موقع «فيسبوك» رسالة تهنئة جاء فيها: «كل سنة وأنت طيب يا شنو»، احتفالًا بعيد ميلاد حارس عرين الفراعنة.

ويحتفل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ37، حيث وُلد في 18 ديسمبر 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. وبدأ مشواره الكروي ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى 2009، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع ناديي طلائع الجيش وبتروجت، قدم خلالها مستويات مميزة لفتت الأنظار، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء ويصبح الحارس الأول للفريق وللمنتخب الوطني.

وشارك الشناوي في مختلف البطولات القارية والعالمية، ونجح في فرض سيطرته على مركز حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر على مدار نحو سبع سنوات، ليُسجل اسمه كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية.

أرقام وبطولات محمد الشناوي مع الأهلي

وخاض محمد الشناوي بقميص الأهلي 344 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة في 187 مواجهة، بينما استقبلت شباكه 222 هدفًا، كما شارك في 68 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول.

وتوج الشناوي مع الأهلي بـ26 لقبًا، بواقع 8 ألقاب للدوري المصري، و5 ألقاب لكأس مصر، و7 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الأفريقي، و4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

أرقام قياسية وإنجازات فردية

وعلى الصعيد الفردي، تُوج محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، رغم خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. كما شارك أساسيًا مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، إلى جانب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونال الشناوي جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي بمونديال 2018، رغم خسارة الفراعنة بهدف دون رد، كما اختير أفضل حارس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه اللافت مع المنتخب.

ويُعد محمد الشناوي أول حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية يشارك في كأس العالم للأندية، وكأس العالم للمنتخبات، إلى جانب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ليواصل كتابة تاريخ حافل بالإنجازات داخل المستطيل الأخضر.

محمد الشناوي منتخب مصر الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

امراض اللثة والاسنان

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

عادل إمام

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

امين حزب مستقبل وطن الشرقية

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد