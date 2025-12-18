صفحة منتخب مصر تحتفل بعيد ميلاد محمد الشناوي حارس الفراعنة الـ 37

حرصت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني المصري على تهنئة محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين، والذي يوافق اليوم الخميس، في ظل تواجده رفقة بعثة المنتخب في المغرب استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب عبر حسابها على موقع «فيسبوك» رسالة تهنئة جاء فيها: «كل سنة وأنت طيب يا شنو»، احتفالًا بعيد ميلاد حارس عرين الفراعنة.

ويحتفل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ37، حيث وُلد في 18 ديسمبر 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. وبدأ مشواره الكروي ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي خلال الفترة من 2002 حتى 2009، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع ناديي طلائع الجيش وبتروجت، قدم خلالها مستويات مميزة لفتت الأنظار، ليعود مجددًا إلى القلعة الحمراء ويصبح الحارس الأول للفريق وللمنتخب الوطني.

وشارك الشناوي في مختلف البطولات القارية والعالمية، ونجح في فرض سيطرته على مركز حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر على مدار نحو سبع سنوات، ليُسجل اسمه كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية.

أرقام وبطولات محمد الشناوي مع الأهلي

وخاض محمد الشناوي بقميص الأهلي 344 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة في 187 مواجهة، بينما استقبلت شباكه 222 هدفًا، كما شارك في 68 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول.

وتوج الشناوي مع الأهلي بـ26 لقبًا، بواقع 8 ألقاب للدوري المصري، و5 ألقاب لكأس مصر، و7 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الأفريقي، و4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

أرقام قياسية وإنجازات فردية

وعلى الصعيد الفردي، تُوج محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، رغم خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. كما شارك أساسيًا مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، إلى جانب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونال الشناوي جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي بمونديال 2018، رغم خسارة الفراعنة بهدف دون رد، كما اختير أفضل حارس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه اللافت مع المنتخب.

ويُعد محمد الشناوي أول حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية يشارك في كأس العالم للأندية، وكأس العالم للمنتخبات، إلى جانب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، ليواصل كتابة تاريخ حافل بالإنجازات داخل المستطيل الأخضر.