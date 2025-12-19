جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقد جلسة خاصة مع زملائه في معسكر الفراعنة، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين وبث روح الحماس والثقة داخل المعسكر.

وأوضح الغندور خلال برنامج ستاد المحور أن صلاح أكد لزملائه أهمية تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح، لما تمثله من دفعة معنوية كبيرة لبقية مشوار البطولة، وشدد أن منتخب مصر حضر إلى المغرب من أجل المنافسة بقوة على اللقب وليس مجرد المشاركة.

وأضاف خالد الغندور :"قائد الفراعنة طالب اللاعبين بالتركيز والالتزام داخل الملعب، واستغلال الخبرات الكبيرة الموجودة لديهم لتحقيق بداية قوية وإرسال رسالة واضحة لكل المنافسين بأن المنتخب جاهز للتحدي".