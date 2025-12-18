منتخب مصر 2007 يختتم معسكره بالفوز على فريق رع 3-1

اختتم منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2007 ، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، معسكره التدريبي بالفوز على الفريق الأول بنادي رع 3-1 في إطار برنامج الإعداد المكثف لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

رضا وائل رياض

من جانبه، أكد وائل رياض رضاه التام عن معسكر المنتخب، ومجموعة العناصر المختارة وأداء اللاعبين، خاصة خلال المباراتين الوديتين.

تجربة عدد كبير من اللاعبين

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قد حرص على تجربة عدد كبير من العناصر خلال وديتي رع، اليوم، وودية النصر للتصدير، الأولى في المعسكر الحالي، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل للمنتخب.

وخاض منتخب مصر للشباب، معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 عاماً.