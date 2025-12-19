روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، إن روسيا نشرت أحدث منظومة لصواريخها "أوريشنيك" القادرة على حمل رؤوس نووية في البلاد، في خطوة تأتي في وقت دخلت فيه المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مرحلة حاسمة.

وأوضح لوكاشينكو أن منظومة "أوريشنيك"، وهي منظومة صواريخ باليستية متوسطة المدى، وصلت إلى البلاد أمس الأربعاء وبصدد دخول الخدمة القتالية، ولم يذكر عدد الصواريخ التي تم نشرها أو أي تفاصيل أخرى.

يعد صاروخ «أوريشنك» أحد أحدث منظومات الصواريخ الباليستية الروسية فرط الصوتية متوسطة المدى، وقد عاد إلى دائرة الاهتمام الدولي عقب إعلان موسكو بدء إنتاجه وخطط نشره خارج الأراضي الروسية.

آخر التطورات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده شرعت مؤخرا في إنتاج صاروخ «أوريشنيك» على نطاق عملي، مؤكدا أن روسيا تخطط لنشره في بيلاروسيا قبل نهاية عام 2025، في خطوة تعكس تصعيدا لافتا في القدرات العسكرية الروسية.

ما هو صاروخ «أوريشنك»؟

«أوريشنك» هو صاروخ باليستي روسي فرط صوتي متوسط المدى، يحمل اسما مشتقا من الكلمة الروسية التي تعني «شجرة البندق»، وقد استخدم لأول مرة ميدانيًا في 21 نوفمبر 2024، عندما نفذت روسيا ضربة دقيقة استهدفت منشأة صناعية دفاعية في مدينة دنيبرو الأوكرانية.

ويتميز الصاروخ بسرعته العالية وقدرته على المناورة أثناء الطيران، إلى جانب إمكانية تزويده برؤوس حربية متعددة، ما يجعل اعتراضه تحديًا كبيرًا حتى أمام أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة.



