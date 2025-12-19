قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين

معهد بحوث الصحة الحيوانية
معهد بحوث الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليتين هامتين لتكريم الكفاءات البحثية المتميزة، فضلا عن تخريج دفعة جديدة من صغار المربين المؤهلين للممارسات المزرعية الآمنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشجيع الكوادر البحثية، لاستمرار التميز، وبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بالعمل.

رفع كفاءة العمل البحثي والإداري

وكرمت الدكتورة سماح عيد، مديرة معهد بحوث الصحة الحيوانية، كوكبة من الأساتذة والباحثين والعاملين بالمعهد، تقديراً لجهودهم الاستثنائية وإسهاماتهم في رفع كفاءة العمل البحثي والإداري، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد، حيث أكدت أن هذا التكريم يأتي عرفاناً بالدور المحوري للكوادر البشرية في دفع عجلة التطوير، مشيرة إلى أن إدارة المعهد تولي أهمية قصوى لخلق بيئة عمل محفزة تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وعلى صعيد الدور المجتمعي والخدمي للمعهد، سلمت مديرة المعهد شهادات إتمام البرنامج التدريبي المتخصص في "حماية الثروة الحيوانية والداجنة" لمجموعة من صغار المربين من محافظات (الشرقية، القليوبية، المنوفية، أسيوط، المنيا، القاهرة، والجيزة).

وتضمن البرنامج عددا من المحاور الحيوية الهامة، والتي شملت: الأساليب الحديثة لتشخيص أمراض الماشية والأغنام، برامج التحصين الدورية للدواجن، فضلا عن الإدارة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحد من انتشار العدوى.

الممارسات الصحية بالمزارع

وشددت عيد على ضرورة التحصين والتأمين على الماشية لضمان استدامة المشروعات الصغيرة، كما وصفت المتدربين بنواة التغيير لنشر الوعي البيطري في محافظاتهم، لافتة إلى أنه من المقرر  إطلاق الدورة القادمة بعنوان "المنظومة المتكاملة للأمن الحيوي والممارسات الصحية بالمزارع الصغيرة"، لتعزيز الإنتاجية وضمان التخلص الآمن من المخلفات.

مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة صغار المربين بيئة عمل المنوفية

