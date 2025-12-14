اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل

أعلنت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حصول المعهد على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17043 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، ليصبح بذلك جهة معتمدة دوليًا في تنظيم ومنح اختبارات الكفاءة المعملية.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن هذا الاعتماد يُعد إضافة نوعية جديدة لقدرات المعهد، ويمثل تتويجًا لجهود متواصلة امتدت لسنوات، في سبيل بناء وتطوير منظومة متكاملة للجودة داخل المعهد، وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس مدى التزام المعهد بتطبيق المواصفات القياسية العالمية في مجالات البحث والتشخيص المعملي، بما يعزز من مكانته العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن المعهد يطبق بالفعل عددًا من المواصفات القياسية الدولية المرتبطة بمجالات البحث العلمي وفحص وتشخيص أمراض الحيوان.



