حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن الزواج نعمة من نعم الله، وأنه الله وصف الزواج بقوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزوج إذا قام بتجهيز منزله بالكامل، وقام بإعطاء الزوجة مهرها، ففي هذه الحالة لا يجوز كتابة قائمة منقولات، لأنه يسير هنا على النهج الصحيح والسنة النبوية الصحيحة.

الزوج عليه تأسيس مسكن الزوجية

ولفت إلى أن الزوج في الإسلام عليه تأسيس مسكن الزوجية بالكامل، ويعطي الزوجة مهرا في يدها، وأن المهر قد يكون ذهب، أو مال أو عقار، فالأمور جميعها بالتراضي.

وأشار إلى أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة، والمهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.

ولفت إلى أن الإسلام لم يحدد ولم يضع حد قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".