الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
صدي البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقود رباعي الفريق
مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
نظموا حفلا لمرشح برلماني.. استبعاد مدير مدرسة الرملة وإحالة وكيل ومدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب

عقد زواج
عقد زواج
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن الزواج نعمة من نعم الله، وأنه الله وصف الزواج بقوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزوج إذا قام بتجهيز منزله بالكامل، وقام بإعطاء الزوجة مهرها، ففي هذه الحالة لا يجوز كتابة قائمة منقولات، لأنه يسير هنا على النهج الصحيح والسنة النبوية الصحيحة.

الزوج عليه تأسيس مسكن الزوجية

ولفت إلى أن الزوج في الإسلام عليه تأسيس مسكن الزوجية بالكامل، ويعطي الزوجة مهرا في يدها، وأن المهر قد يكون ذهب، أو مال أو عقار، فالأمور جميعها بالتراضي.

وأشار إلى أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة، والمهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.

ولفت إلى أن الإسلام لم يحدد ولم يضع حد قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".

الأزهر الشريف علماء الأزهر أشرف عبد الجواد

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

