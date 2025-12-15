بورصة عمان تغلق على ارتفاع طفيف وتداولات بـ 7.4 مليون دينار

أ ش أ

سجلت بورصة عمان، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، حجم تداول إجمالي بلغ نحو 7.4 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 10.4 مليون دولار أميركي، بعد تداول 3.6 مليون سهم من خلال 3103 عقود.



وأنهى الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم جلسة اليوم مرتفعًا إلى 3431 نقطة، محققًا زيادة طفيفة نسبتها 0.01%، بدعم من أداء قطاعي الخدمات والصناعة.



وارتفع المؤشر في قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، كما صعد قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، في حين تراجع القطاع المالي بنسبة 0.18%.



وعلى صعيد حركة الأسعار، وبمقارنة أسعار إغلاق 103 شركات متداولة اليوم بإغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة.