إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

أعلنت شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما وهى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز العالمية الرائدة فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما والحلول الصحية المبتكرة، عن حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والتى تشمل عمليات التبرع بالبلازما والفحوصات المعملية وسلاسل التبريد ونقل البلازما.

كما تم إدراج البلازما المصرية ضمن الملف الرئيسي للبلازما فى أوروبا، وبذلك تصبح جريفولز إيجيبت أول شركة تحصل على الإعتماد الأوروبى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو ما يؤكد على إتباعها معايير الجودة العالمية ويعزز تواجدها الإقليمي والعالمي.

وبذلك أصبحت جمهورية مصر العربية أول مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمتلك منصة متكاملة لتوطين صناعة مشتقات البلازما ، تبدء من مرحلة التجميع وصولاً إلى تصنيع المنتج الدوائى النهائى .

وفى هذا السياق أشار رئيس مجلس إدارة شركة جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما إلى أن الحصول على هذا الإعتماد الذى يعد تتويجاً للإلتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة على مدار الخمس سنوات الماضية ، مؤكداً أن إستراتيجية الشركة تحرص على تعزيز قطاع الرعاية الصحية المصرى من خلال ضمان إستدامة توفير الأدوية المشتقة من البلازما للمرضى.

وأضاف: "بفضل إلتزام متبرعينا ووعى الشعب المصرى بأهمية المشروع ، تمكننا من تحقيق الإكتفاء الذاتى المحلى بنسبة ١٠٠% في الألبومين البشرى وعوامل التجلط والجلوبيولين المناعى والتى تعد من العلاجات الأساسية التى تحسن جودة حياة الآف المرضى فى العديد من الأمراض النادرة والمزمنة لتصبح مصر الدولة السادسة عالمياً التى تحقق الأكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى" .

وإستكمالا لمنصة تصنيع البلازما المتكاملة ، تم البدء فى عمليات التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مصنع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلى فى عام ٢٠٢٦ لنفس المرحلة والتي تشمل مركز بلازما لوجيستى يعمل آلياً بالكامل , ومعمل مركزى للفحص ومخزن للمنتجات الدوائية النهائية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نحو تحسين قطاع الرعاية الصحية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما ودعم الإقتصاد الوطني.