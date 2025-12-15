غارات وقصف إسرائيلي جنوب ووسط قطاع غزة مع أزمة صحية خانقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أ ش أ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح من الجانب الفلسطيني جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شمالي المدينة، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آلياته العسكرية النار بكثافة باتجاه مبنى الاتصالات قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس جنوبا.


من جهة أخرى، تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 14 جثمانًا لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة سالم، الذي دمره الاحتلال خلال عدوانه على المدينة.


وأوضحت طواقم الإنقاذ أن عمليات البحث والانتشال جرت في ظروف بالغة الصعوبة، وفي ظل إمكانات محدودة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لانتشال جثامين الشهداء العالقين تحت الركام، تمهيدًا لدفنهم بما يليق بكرامتهم.


وعلى الصعيد الصحي، تشهد الأمراض المعدية، لا سيما أمراض الجهازين التنفسي والهضمي، انتشارًا واسعًا بين الأطفال، ما أدى إلى تضاعف الضغط على المرافق الصحية في القطاع. وأشارت الجهات المختصة إلى أن أعداد المراجعين تفوق القدرة السريرية للمستشفيات بنحو أربعة أضعاف عدد الأسرّة المتوفرة.


وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل، خاصة مع استمرار هطول الأمطار لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة والحد من تداعيات الأزمة على حياة النازحين.


وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفا و665 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.


وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفا و145 جريحا منذ بدء العدوان، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.


وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية شهيدان و6 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 393 شهيدًا و1068 مصابًا، إضافة إلى انتشال 632 جثمانًا.

