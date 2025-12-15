قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

أسماء عبد الحفيظ

علاج نزلات البرد سريعًا خلال 24 ساعة، مع كل انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، تتصدر نزلات البرد قائمة أكثر الأمراض انتشارًا، ويبحث الملايين يوميًا عن طرق سريعة للتخلص من الزكام والكحة والإرهاق، ورغم أن نزلات البرد غالبًا ما تكون بسيطة، فإن التعامل الخاطئ معها قد يطيل مدة المرض ويزيد الأعراض حدة.

لماذا تزيد نزلات البرد في الطقس البارد؟

الطقس البارد لا يسبب المرض مباشرة، لكنه يضعف مناعة الجسم، ويزيد من نشاط الفيروسات، خاصة مع التكدس في الأماكن المغلقة وقلة التهوية، كما يؤدي الهواء البارد إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف، ما يجعلها أقل قدرة على مقاومة الفيروسات.

كشف موقع هيلثي عن خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة والتى تشمل ما الأتي:

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

الراحة التامة
أهم خطوة يتجاهلها الكثيرون، الراحة تساعد الجهاز المناعي على التركيز في محاربة الفيروس بدلًا من استنزاف طاقته في المجهود.

الإكثار من السوائل الدافئة
الماء، الأعشاب، والشوربات الدافئة تساعد على ترطيب الحلق، وتخفيف الاحتقان، وطرد السموم من الجسم.

مشروبات تقاوم البرد

  • الزنجبيل بالعسل والليمون
  • اليانسون
  • النعناع
    هذه المشروبات تهدئ الحلق وتخفف الكحة وتدعم المناعة.
  • الغرغرة بالماء والملح تقلل من التهاب الحلق وتحد من تكاثر البكتيريا، خاصة في بداية الإصابة.
  • فيتامين C والزنك يساعدان في تقليل مدة الأعراض، سواء من مصادر طبيعية مثل البرتقال والجوافة، أو من المكملات بعد استشارة الطبيب.

متى تختفي الأعراض؟

في معظم الحالات، تبدأ أعراض نزلات البرد في التحسن خلال 24 إلى 48 ساعة مع الالتزام بهذه الخطوات، وتختفي تمامًا خلال 5 إلى 7 أيام.

أخطاء شائعة تؤخر الشفاء من نزلات البرد

  • استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ
  • التعرض للهواء البارد مباشرة
  • إهمال النوم
  • شرب المشروبات المثلجة

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، أو ظهرت حرارة مرتفعة، أو صعوبة في التنفس، فهنا يجب استشارة الطبيب فورًا.

