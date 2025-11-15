قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

أسماء عبد الحفيظ

يبحث الكثير من الناس عن طرق فعالة وسريعة للتخلص من نزلات البرد خاصة مع تغير الطقس وكثرة العدوى. نزلة البرد ليست خطيرة لكنها مزعجة وتسبب تعبًا عامًا واحتقانًا وصعوبة في النوم. 

في هذا المقال سنقدم أفضل طرق علاج نزلات البرد سريعًا و الخطوات الصحيحة للتعافي بسرعة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

 أهم خطوات علاج نزلات البرد سريعًا

أهم خطوات علاج نزلات البرد سريعًا، النوم الكافي يساعد الجسم على تسريع عملية الشفاء. النوم العميق يعزز مناعة الجسم ويزيد قدرته على مقاومة الفيروسات لذلك يفضل النوم من سبع إلى تسع ساعات يوميًا خلال فترة الإصابة.

شرب السوائل من أهم طرق علاج نزلات البرد سريعًا. السوائل الدافئة مثل الليمون بالعسل والزنجبيل تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف السعال والاحتقان. كما أن الماء يمنع جفاف الجسم ويعزز قدرة المناعة على مواجهة العدوى.

استنشاق البخار يخفف احتقان الأنف ويجعل التنفس أسهل. يمكن استخدام بخار الماء الساخن في المنزل عبر وضع ماء مغلي في وعاء ثم استنشاق البخار لبضع دقائق مع تغطية الرأس.

تناول فيتامين سي يساعد على تقوية المناعة وتسريع الشفاء. يوجد فيتامين سي في البرتقال والليمون والجوافة والكيوي ويمكن أيضًا تناوله كمكمل غذائي إذا احتاج الجسم.

العسل من أهم العلاجات الطبيعية لنزلات البرد. يعمل العسل على تهدئة الحلق وتخفيف الكحة كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

الغَرغَرة بالماء الدافئ والملح تقلل التهابات الحلق وتخفف الألم. يمكن تكرار الغرغرة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتيجة سريعة.

تناول الشوربة الدافئة مثل شوربة الدجاج يساعد على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان كما يمنح الجسم طاقة ورطوبة ويحتوي على عناصر غذائية تدعم المناعة.

الحصول على هواء نقي يساعد على تحسين التنفس وتقليل انغلاق الأنف خاصة عند الجلوس في مكان بعيد عن الروائح القوية والدخان والغبار.

استخدام نقط أو بخاخات الأنف الملحية يساعد على إزالة المخاط وترطيب الأنف ما يجعل التنفس أسهل ويقلل من الاحتقان بشكل سريع.

نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار نزلات البرد

الاهتمام بالغذاء الصحي مهم لتقوية المناعة ويشمل تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على مضادات أكسدة. ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز المناعة. غسل اليدين باستمرار يقلل انتقال الفيروسات كما أن تجنب الأماكن المزدحمة خلال موسم العدوى يحمي من الإصابة.

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

