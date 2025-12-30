الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن أمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقا من الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس.

وأوضحت الخارجية القطرية، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددة دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، ومشددة على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمنت الوزارة البيانات الصادرة عن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنها تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالأسس التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي.

وجددت الخارجية القطرية التأكيد على أن دولة قطر ستظل في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

ويأتي هذا الموقف في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية، حيث كانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق إنهاء جميع مهام فرق مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن.