مجلس الوزراء السعودي: لا تردد في مواجهة أي تهديد لأمن المملكة وملتزمون باستقرار اليمن

شدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، على أن المملكة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني، مؤكداً في الوقت نفسه التزامها بأمن واستقرار وسيادة اليمن، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

وأوضح المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تقديره لدور تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، وخفض التصعيد، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحد من اتساع دائرة الصراع، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وأعرب المجلس عن أسفه لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة على تنفيذها، والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف المبادئ التي يقوم عليها التحالف، ولا يخدم مساعي تحقيق أمن واستقرار اليمن، كما لا يتوافق مع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس على أمله في تغليب الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، واستجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر داخل اليمن.

ودعا المجلس الإمارات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة.