السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق بالغ إزاء الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، ووصفتها بأنها «بالغة الخطورة» ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية، في تصعيد غير مسبوق في لهجة الموقف السعودي تجاه شريكها الرئيسي في التحالف.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان عاجل، أن التحركات الإماراتية الأخيرة لا تتماشى مع أهداف التحالف الذي تشكل لدعم الحكومة اليمنية الشرعية والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها، معربة عن أسفها للضغط الذي تمارسه أبوظبي على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد البيان على أن المملكة ملتزمة التزامًا كاملًا بأمن اليمن واستقراره وسيادته، وبالدعم المطلق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدة أن أي مساس بأمن اليمن ينعكس مباشرة على أمن المنطقة بأكملها.

تحذير مباشر

وفي لهجة حازمة، أكدت الخارجية السعودية أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني يمثل خطًا أحمر، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جددت السعودية تأكيدها أن القضية الجنوبية عادلة، إلا أن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار السياسي، وليس من خلال المغامرات العسكرية أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

مطالب واضحة

وطالبت الخارجية السعودية بشكل صريح دولة الإمارات بالاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، داعية في الوقت ذاته إلى إيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن، لما لذلك من أثر مباشر في تعقيد المشهد وإطالة أمد الصراع.

وأكد البيان أن المملكة تعول على الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أن مصلحة اليمن وشعبه يجب أن تظل فوق أي اعتبارات أخرى.

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة في جنوب اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث تشهد المنطقة تحركات عسكرية متسارعة من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتسعى السعودية منذ أشهر إلى خفض التصعيد العسكري ودفع الأطراف اليمنية نحو مسار سياسي شامل، بالتوازي مع جهود إقليمية ودولية لتثبيت الاستقرار وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.