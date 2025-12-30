قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
رياضة

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك بعد تعادل الفراعنة سلبيا أمام منتخب أنجولا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليًا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

 ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب أدرار بأغادير في مباراة لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن انتظارا لحسم هوية أفضل المنتخبات التي ستتأهل ضمن أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات المشاركة بالبطولة.
 

وحسم الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى ثم التغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل التعادل مع أنجولا دون أهداف في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة ليحل منتخب جنوب أفريقيا ثانيًا برصيد 6 نقاط ثم أنجولا بنقطتين وزيمبابوي بنقطة واحدة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يخوض المنتخب المصري المواجهة المرتقبة يوم الاثنين المقبل في السادسة مساء على استاد أدرار بأغادير، حيث لم يتحددي الطرف المنافس

 الطرف الثاني انتظارا لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16.

  سيناريوهات مواجهة مصر المحتملة

ويتمثل السيناريو الأول لمواجهة مصر في اصطدام محتمل مع منتخب السنغال، وذلك حال فوز بنين على السنغال وفوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا ليهبط المنتخب السنغالي إلى المركز الثالث في مواجهة مرتقبة تعيد للأذهان نهائي نسخة 2021 الذي حسمه "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية حال فوز بنين على السنغال وخسارة الكونغو أمام بوتسوانا ليحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في لقاء ثأري بعد خروج الفراعنة أمامه بركلات الترجيح من ثمن نهائي النسخة الماضية.

وعلى أرض الواقع، تبقى مواجهة منتخب بنين هي الأقرب لمنتخب مصر حال خسارة بنين أمام السنغال مع فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا علما بأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية كانت في نسخة 2010 وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا الجولة الثالثة دور المجموعات المغرب

