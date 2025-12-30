قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
رياضة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الثلاثاء

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

يشهد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بإقامة عدد من المواجهات المهمة، تتصدرها مباراة منتخب تونس أمام تنزانيا في لقاء حاسم ضمن صراع التأهل، إلى جانب مواجهات قوية تجمع نيجيريا مع أوغندا، والسنغال أمام بنين، والكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تنزانيا × تونس – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

أوغندا × نيجيريا – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

بنين × السنغال – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

المتأهلون إلى دور الـ 16 حتى الآن

المجموعة الأولى

المغرب

مالي

المجموعة الثانية

مصر

جنوب أفريقيا

المجموعة الثالثة

نيجيريا

المجموعة الرابعة

السنغال

الكونغو الديمقراطية

بنين

المجموعة الخامسة

الجزائر

بوركينا فاسو

السودان

المجموعة السادسة

الكاميرون

كوت ديفوار

موزمبيق

