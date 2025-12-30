ميدو: تأهل منتخب مصر مستحق.. وشوبير حارس كبير

أكد أحمد حسام ميدو، أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات جيدة خلال مشواره في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، نجح في قيادة الفراعنة لخوض ثلاث مباريات قوية في البطولة، مشيدًا بالانضباط والأداء الجماعي للاعبين.

وأشاد ميدو بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه أثبت أنه حارس مرمى كبير، يتمتع بالشجاعة والشخصية القوية، وأن منتخب مصر كسب حارسًا مميزًا سيكون له دور مهم في الفترة المقبلة.

كما تحدث ميدو عن بعض اللاعبين، حيث أشار إلى أن حسام عبد المجيد تعرض لانتقادات كبيرة، لكنه كان أحد نجوم مباراة أنجولا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مهند لاشين يجب أن يكون لاعبًا أساسيًا مع منتخب مصر خلال المرحلة القادمة.