موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

استطاع المنتخب المغربي تحقيق فوز عريض على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

واحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اللقاء، الذي أقيم في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث فرض “أسود الأطلس” سيطرتهم منذ الدقائق الأولى، ونجحوا في حسم المواجهة لصالحهم بأداء قوي ومقنع.

وضمن منتخب المغرب بهذه النتيجة، التأهل إلى دور الـ 16؛ بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل، إذ فاز في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 2-1، ثم تعادل مع مالي 1-1، قبل أن يختتم الدور الأول بفوز كبير على زامبيا.

وينتظر المنتخب المغربي تحديد منافسه في دور ثمن النهائي، عقب انتهاء منافسات مرحلة المجموعات، وحسم هوية أفضل المنتخبات التي أنهت مشوارها في المركز الثالث.



موعد مباراة المغرب القادمة في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن يخوض منتخب المغرب مباراته المقبلة في دور الـ 16، يوم السبت 4 يناير 2026، أمام أحد المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.