إصابه مهند لاشين بكدمة في الضلوع

أثبتت الأشعة، التي خضع لها مهند لاشين لاعب منتخب مصر، إصابته بكدمة في الضلوع عقب مشاركته في مباراة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم وضع برنامج علاجي لمهند لاشين وتجهيزه لمباراة دور الستة عشر، التي لم يتحدد طرفها بعد، والمقرر لها يوم 5 يناير المقبل.

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتأهل منتخب مصر الوطني إلي دور الـ 16 ويرافقه منتخب جنوب إفريقيا الذي يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل..

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا

1- مصر 7 نقاط

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط



4- أنجولا - نقطتان