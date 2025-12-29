حسام حسن مع الفراعنة.. 17 مباراة بدون هزيمة والتأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

حقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول إنجازًا كبيرا في قيادة الفراعنة .

ونجح حسام حسن في قيادة المنتخب المصري في 17 مباراة رسمية دون هزيمة، مواصلاً سلسلة النتائج المميزة .

ونجح ايضا حسام حسن في الصعودبالمنتخب المصري إلى دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية بصدارة المجموعة الثانية، بعد أداء قوي ومنظم في مباريات الدور الأول.

وتتجه الأنظار الآن إلى المواجهات القادمة، حيث يسعى المنتخب للحفاظ على سلسلة الانتصارات والمنافسة على لقب البطولة القارية

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتأهل منتخب مصر الوطني إلي دور الـ 16 ويرافقه منتخب جنوب إفريقيا الذي يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل..

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا

1- مصر 7 نقاط

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط



4- أنجولا - نقطتان