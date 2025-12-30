قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رياضة

حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أسدلت مباريات من الجولة الثالثة في المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية الستار على عدد من الحسابات الحاسمة، لتتضح ملامح المنتخبات المتأهلة رسميًا، وتبدأ معركة الترقب لمعرفة هوية منافس منتخب مصر في دور الـ16 من البطولة.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل رسميًا إلى الدور المقبل بعدما أنهيا دور المجموعات في الصدارة، بينما حسم منتخبا مالي وجنوب أفريقيا بطاقة العبور في المركز الثاني بكل مجموعة، ليكتمل الرباعي المتأهل مباشرة عن المجموعتين الأولى والثانية.

سباق المركز الثالث

وفي سباق أفضل الثوالث، تشير الحسابات إلى احتمالية كبيرة، تقترب من 80 في المئة، لتأهل منتخب أنجولا رغم امتلاكه نقطتين فقط، مستفيدًا من تعقّد موقف بعض المجموعات الأخرى ونتائجها المتوقعة. 

وفي المقابل، تأكد خروج منتخبات جزر القمر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا رسميًا من البطولة بعد فقدانها أي فرصة حسابية للتأهل.

حظوظ منتخب السودان

كما تتزايد حظوظ منتخب السودان في العبور إلى الدور المقبل، حيث تشير التوقعات إلى فرصة تقترب من 80 في المئة لتأهله ضمن أفضل الثوالث، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولات الأخيرة في باقي المجموعات.

منافس منتخب مصر

وبحسب نظام البطولة، يواجه منتخب مصر في دور الـ16 أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما فتح باب التحليل حول السيناريو الأقرب لمواجهة الفراعنة في الدور الإقصائي.

المجموعة الأولى

المجموعة الأولى خرجت عمليًا من حسابات أفضل الثوالث، في ظل استقرار ترتيبها، بينما تبدو فرص المجموعة الثالثة شبه منعدمة، حيث لا يمتلك منتخبا تنزانيا وأوغندا سوى نقطة واحدة لكل منهما، مع تبقي مواجهات صعبة أمام تونس ونيجيريا، ما يرجّح خروجهما وعدم ظهور أفضل ثالث من هذه المجموعة، وهو ما يمنح أنجولا بطاقة التأهل رسميًا.

المجموعة الرابعة

ومع استبعاد هذين السيناريوهين، تتجه الأنظار إلى المجموعة الرابعة، التي تشير المعطيات إلى أن منتخب بنين هو الأقرب لاحتلال المركز الثالث، خاصة أنه يمتلك ثلاث نقاط، حتى في حال تعرضه للخسارة في مباراته المقبلة.

منافس منتخب مصر

وبناءً على هذه الحسابات، يبقى السيناريو الأقرب حتى الآن هو مواجهة مرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب بنين يوم الاثنين المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في لقاء قد يكون بوابة الفراعنة نحو مشوار أعمق في البطولة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر مصر والمغرب منتخب السودان

