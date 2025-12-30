قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أنهى المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية متربعًا على صدارة المجموعة الثانية، بعدما تعادل دون أهداف مع نظيره الأنجولي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

المباراة متكافئة

المباراة جاءت متكافئة في أغلب فتراتها، ونجح خلالها منتخب مصر في إدارة اللقاء بهدوء، مكتفيًا بالحصول على نقطة ضمنت له الحفاظ على القمة، في مجموعة قوية ضمت إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، ليختتم الدور الأول برصيد مميز يؤكد جاهزيته للمراحل الإقصائية.

ترتيب منتخب مصر

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، إلى جانب التعادل أمام أنجولا، ليحسم التأهل رسميًا إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته دون هزيمة.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في البطولة بفوز صعب على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحققوا انتصارًا ثمينًا على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، وهو ما منحهم أفضلية كبيرة قبل مواجهة أنجولا الختامية.

منافس منتخب مصر

ووفقًا لنظام البطولة، ينتظر منتخب مصر في دور الـ16 مواجهة أحد المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، في ظل نظام تأهل أفضل الثوالث إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة في دور الـ16 يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار القاري بثبات.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا، في حين تشمل المجموعة الرابعة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، وهي المجموعات التي ستحدد هوية منافس منتخب مصر في الدور المقبل.

المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

ترشيحاتنا

أرشيفية

أحد علماء الأوقاف يكشف طريق الخروج من الحزن والاكتئاب

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

الصومال

وزير صومالي سابق: ما يسمى "أرض الصومال" تعاني تفككًا داخليًا قبل الاعتراف الوهمي من إسرائيل

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية

طريقة تنظيف الميكروويف
طريقة تنظيف الميكروويف
طريقة تنظيف الميكروويف

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد