موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

أنهى المنتخب المصري لكرة القدم مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية متربعًا على صدارة المجموعة الثانية، بعدما تعادل دون أهداف مع نظيره الأنجولي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

المباراة متكافئة

المباراة جاءت متكافئة في أغلب فتراتها، ونجح خلالها منتخب مصر في إدارة اللقاء بهدوء، مكتفيًا بالحصول على نقطة ضمنت له الحفاظ على القمة، في مجموعة قوية ضمت إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، ليختتم الدور الأول برصيد مميز يؤكد جاهزيته للمراحل الإقصائية.

ترتيب منتخب مصر

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، إلى جانب التعادل أمام أنجولا، ليحسم التأهل رسميًا إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته دون هزيمة.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في البطولة بفوز صعب على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحققوا انتصارًا ثمينًا على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، وهو ما منحهم أفضلية كبيرة قبل مواجهة أنجولا الختامية.

منافس منتخب مصر

ووفقًا لنظام البطولة، ينتظر منتخب مصر في دور الـ16 مواجهة أحد المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، في ظل نظام تأهل أفضل الثوالث إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة في دور الـ16 يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار القاري بثبات.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا، في حين تشمل المجموعة الرابعة منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، وهي المجموعات التي ستحدد هوية منافس منتخب مصر في الدور المقبل.