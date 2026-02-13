قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا

كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة ريف محافظة القنيطرة.

وفي وقت سابق من اليوم توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا في قرية الصمدانية بريف القنيطرة الشرقية، وأقامت حاجزاً لتفتيش الأهالي ودهمت منزل أحد أهالي القرية بعد انتشار عسكري في محيط المنطقة، وفقا لما أفاد به تلفزيون سوريا.

وأشار تلفزيون سوريا، إلى أن قوة الاحتلال التي توغلت في سوريا تتألف من ثماني آليات عسكرية من نوع "همر" حيث توغلت في منطقة التل الأحمر الغربي باتجاه القرية، قبل أن تقوم بمداهمة المنزل وتفتيشه وتعتقل شخصاً.