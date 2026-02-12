القيادة الأمريكية: انسحاب القوات من قاعدة التنف في سوريا كان مدروسا

أكدت القيادة الوسطى للولايات المتحدة، الخميس، أن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف في سوريا جاء ضمن عملية انتقال مدروسة ومبنية على شروط محددة، مشددة على استمرار الجاهزية للرد على أي تهديدات محتملة من تنظيم داعش.

وأشار الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن الضغوط المستمرة على التنظيم الإرهابي تبقى ضرورية لحماية الولايات المتحدة وتعزيز الأمن الإقليمي، موضحًا أن القوات الأميركية نفذت خلال الشهرين الماضيين ضربات استهدفت أكثر من 100 هدف، ما أسفر عن القبض على أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم داعش أو قتلهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، استلام الجيش السوري لقاعدة التنف من القوات الأميركية، مؤكدة أن وحدات الجيش بدأت الانتشار في محيط القاعدة وعلى الحدود السورية العراقية الأردنية، بينما ستتولى قوات حرس الحدود المهام الأمنية في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 2014 لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، بعد دحره من آخر معاقله في العراق عام 2017 وسوريا عام 2019.