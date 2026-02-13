إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر وافتتاح مقر للتجمع الدولي للكتاب

أعلن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين عن إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر، وذلك خلال احتفال رسمي ختامي أُقيم في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله، بحضور رئيس التجمع الدولي للكتاب الكاتب والمسرحي الروسي يوري كونوبليانيكوف، ونخبة من السفراء الدوليين والمثقفين والإعلاميين والفاعلين الثقافيين.

وجاء الإعلان عن الجائزة في ختام زيارة كونوبليانيكوف إلى فلسطين، حيث افتُتح الحفل بعزف النشيد الوطني الفلسطيني، تلاه قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وأكد الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني، ونائب رئيس التجمع الدولي للكتاب، في كلمته أن إطلاق الجائزة في هذا التوقيت الدقيق، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في غزة، يشكل رسالة ثقافية وإنسانية عميقة، ودليلاً على قوة الثقافة الفلسطينية وحضورها العالمي، وقدرتها على مواجهة الرواية الإسرائيلية القائمة على الزيف والتزوير.

وأضاف أن “كتاب غزة هم متن القصيدة والنص، والسوى هوامشهم محمولة على المتن الجمالي والثقافي الثابت والراسخ في أشد اللحظات صعوبة وكارثية”.

وأشار السوداني إلى البعد الكوني للجائزة من خلال شراكات ثقافية عالمية، أبرزها حركة الشعر العالمية ممثلة برئيسها الشاعر الكولومبي فرناندو رندون، واتحاد كتاب عموم إفريقيا ممثلاً برئيسه الكاتب النيجيري والي أوكيديران، إلى جانب مهرجان ميديين الدولي للشعر.

ولفت إلى أن هذا الالتفاف الثقافي الدولي يعكس تضامن قوى الخير والحق في العالم مع حرية فلسطين وحلمها بالتحرير والعودة، ويؤكد أن الثقافة الفلسطينية ستبقى وفية لتاريخ شعبها وتضحياته.

واستعرض السوداني مسار العلاقات الثقافية الفلسطينية–الروسية منذ بدايات القرن، مشيراً إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع اتحاد كتاب روسيا العام عام 2013، ومع التجمع الدولي للكتاب عام 2021، إضافة إلى التعاون مع معهد غوركي للآداب، وتبادل الوفود وتكريم عدد من كبار الأدباء الروس بوسام الثقافة والعلوم والفنون خلال زياراتهم إلى فلسطين.

من جهته، ألقى عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، مسؤول دائرة التنظيمات الشعبية، كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الروسية–الفلسطينية، وبالدور الحيوي للثقافة في مد جسور التواصل بين الشعوب، مؤكداً دعم الدائرة الكامل لجهود الاتحاد في إعادة رسم المشهد الثقافي الفلسطيني محلياً وعربياً ودولياً، في سياق مواجهة الحرب المتواصلة على غزة ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية.

بدوره، عبّر يوري كونوبليانيكوف عن سعادته بزيارته الأولى لفلسطين واعتزازه بنضالات الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله، مستهلاً كلمته بعبارة “عاشت فلسطين”، ومؤكداً التزام المثقفين الأحرار في العالم بدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الثقافية الممكنة.

كما أعلن عن العمل على برامج تنفيذية لترجمة الأدب الفلسطيني إلى اللغة الروسية، إلى جانب تأسيس فرع للتجمع الدولي للكتاب في فلسطين حصراً، تعزيزاً للتبادل الثقافي بين الشعبين.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمين العام مراد السوداني الكاتب يوري كونوبليانيكوف بدرع تقديري ومنحه عضوية شرف في اتحاد كتاب وأدباء فلسطين، تقديراً لمواقفه الداعمة للثقافة الفلسطينية.

كما بعث فرناندو رندون، رئيس حركة الشعر العالمية، برسالة تضامن أكد فيها دعم الحركة لإطلاق الجائزة وعالميتها، معرباً عن أمله في أن تتوحد ضمائر شعوب الأرض وشعرائها حول فلسطين، وأن يكون الشعر لغة الوحدة الروحية العميقة للإنسانية في مواجهة الظلم، ومن أجل انتصار الحرية والحياة في فلسطين والعالم.