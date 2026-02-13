قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر وافتتاح مقر للتجمع الدولي للكتاب

الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
الديب أبوعلي

أعلن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين عن إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر، وذلك خلال احتفال رسمي ختامي أُقيم في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله، بحضور رئيس التجمع الدولي للكتاب الكاتب والمسرحي الروسي يوري كونوبليانيكوف، ونخبة من السفراء الدوليين والمثقفين والإعلاميين والفاعلين الثقافيين.

وجاء الإعلان عن الجائزة في ختام زيارة كونوبليانيكوف إلى فلسطين، حيث افتُتح الحفل بعزف النشيد الوطني الفلسطيني، تلاه قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وأكد الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني، ونائب رئيس التجمع الدولي للكتاب، في كلمته أن إطلاق الجائزة في هذا التوقيت الدقيق، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في غزة، يشكل رسالة ثقافية وإنسانية عميقة، ودليلاً على قوة الثقافة الفلسطينية وحضورها العالمي، وقدرتها على مواجهة الرواية الإسرائيلية القائمة على الزيف والتزوير.

وأضاف أن “كتاب غزة هم متن القصيدة والنص، والسوى هوامشهم محمولة على المتن الجمالي والثقافي الثابت والراسخ في أشد اللحظات صعوبة وكارثية”.

وأشار السوداني إلى البعد الكوني للجائزة من خلال شراكات ثقافية عالمية، أبرزها حركة الشعر العالمية ممثلة برئيسها الشاعر الكولومبي فرناندو رندون، واتحاد كتاب عموم إفريقيا ممثلاً برئيسه الكاتب النيجيري والي أوكيديران، إلى جانب مهرجان ميديين الدولي للشعر.

ولفت إلى أن هذا الالتفاف الثقافي الدولي يعكس تضامن قوى الخير والحق في العالم مع حرية فلسطين وحلمها بالتحرير والعودة، ويؤكد أن الثقافة الفلسطينية ستبقى وفية لتاريخ شعبها وتضحياته.

واستعرض السوداني مسار العلاقات الثقافية الفلسطينية–الروسية منذ بدايات القرن، مشيراً إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع اتحاد كتاب روسيا العام عام 2013، ومع التجمع الدولي للكتاب عام 2021، إضافة إلى التعاون مع معهد غوركي للآداب، وتبادل الوفود وتكريم عدد من كبار الأدباء الروس بوسام الثقافة والعلوم والفنون خلال زياراتهم إلى فلسطين.

من جهته، ألقى عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، مسؤول دائرة التنظيمات الشعبية، كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الروسية–الفلسطينية، وبالدور الحيوي للثقافة في مد جسور التواصل بين الشعوب، مؤكداً دعم الدائرة الكامل لجهود الاتحاد في إعادة رسم المشهد الثقافي الفلسطيني محلياً وعربياً ودولياً، في سياق مواجهة الحرب المتواصلة على غزة ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية.

بدوره، عبّر يوري كونوبليانيكوف عن سعادته بزيارته الأولى لفلسطين واعتزازه بنضالات الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله، مستهلاً كلمته بعبارة “عاشت فلسطين”، ومؤكداً التزام المثقفين الأحرار في العالم بدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الثقافية الممكنة.

كما أعلن عن العمل على برامج تنفيذية لترجمة الأدب الفلسطيني إلى اللغة الروسية، إلى جانب تأسيس فرع للتجمع الدولي للكتاب في فلسطين حصراً، تعزيزاً للتبادل الثقافي بين الشعبين.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمين العام مراد السوداني الكاتب يوري كونوبليانيكوف بدرع تقديري ومنحه عضوية شرف في اتحاد كتاب وأدباء فلسطين، تقديراً لمواقفه الداعمة للثقافة الفلسطينية.

كما بعث فرناندو رندون، رئيس حركة الشعر العالمية، برسالة تضامن أكد فيها دعم الحركة لإطلاق الجائزة وعالميتها، معرباً عن أمله في أن تتوحد ضمائر شعوب الأرض وشعرائها حول فلسطين، وأن يكون الشعر لغة الوحدة الروحية العميقة للإنسانية في مواجهة الظلم، ومن أجل انتصار الحرية والحياة في فلسطين والعالم.

فلسطين جائزة فلسطين العالمية للشعر إطلاق جائزة فلسطين العالمية للشعر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين متحف ياسر عرفات مدينة رام الله يوري كونوبليانيكوف حرب إبادة في غزة غزة معهد غوركي للآداب الشاعر مراد السوداني روسيا اتحاد كتاب روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس في أزمة بعد احتراق سياراتها.. وتسريب صور بورش تايكان

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد