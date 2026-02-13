أوقاف الوادي الجديد تعلن خطتها الدعوية لشهر رمضان

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ خطة دعوية مكثفة تهدف إلى تغطية كافة القرى والمراكز بالأنشطة القرآنية والعلمية، وضمان وصول الرسالة الوسطية لجميع أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية الدقيقة لرمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، والذي أولى اهتمامًا بالغًا بتفاصيل العمل الدعوي والميداني خلال الشهر الكريم، إذ أشرف على إعداد الخطة وتطويرها لتشمل كافة الجوانب الإيمانية والخدمية، وجاءت ملامحها بتفعيل الشعائر والدروس العلمية والمنبر الثابت وصلاة التراويح، والتي ستقام يوميًا بجميع المساجد، مع إلقاء الخواطر الدينية عقب صلاة العصر، وكذلك خاطرة التراويح يوميًا في صلاة التراويح.

تنفيذ دروس بمساجد الوادي الجديد

وأكدت مديرية الأوقاف في بيان لها، أنه سيتم تنفيذ 143 درسًا منهجيًا أسبوعيًا في الفترة بين صلاتي العشاء والتراويح، أما الدروس الإضافية فسيتم تنفيذ 143 درسًا إضافيًا أسبوعيًا لتعظيم الفائدة العلمية طوال الشهر الكريم، كما سيتم تنظيم 280 ملتقى دعويًا مشتركًا و280 ندوة علمية على مدار الشهر، كما سيعقد ملتقى الفكر الإسلامي في 13 مسجدًا كبيرًا عقب صلاة التراويح.

كما أشارت إلى أنه سيتم تكثيف العمل بمبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع المؤسسات الأخرى بواقع 600 ندوة ومحاضرة مشتركة خلال الشهر الكريم، وسيتم تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن بـ 144 مكتب تحفيظ للقرآن الكريم لرعاية النشء بشكل يومي.