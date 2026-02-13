نقيب الإعلاميين: مبادرة طلاب اليوم زملاء الغد شريك أساسي مع النقابة لضبط المشهد

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن "مبادرة طلاب اليوم زملاء الغد" هي شريك أساسي مع النقابة لضبط المشهد الإعلامي ورفع كفاءة العاملين في مجال الإعلام ومحاربة ومطاردة منتحلي صفة إعلامي.

دعم نقابة الإعلاميين

كما أشار نقيب الإعلاميين أن الكيانات الوهمية التي تتدعي أن لها صلة من قريب أو من بعيد بالإعلام المصري بالإضافة إلى أنها واحدة من دوافع الإلتزام والرقابة على المهنية الإعلامية.

كما نوه إلي تدشين هذه المبادرة والإعلان عنها مع بداية العام الحالي من قبل المخرج إسلام الغنام مؤسس المبادرة وابن محافظة الغربية وذلك بعد الإنتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي واستخلاص التصاريح اللازمة لممارسة نشاطها وفقاً للوائح والقوانين.

مبادرة للتوعية والتثقيف

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة تسعى لتنفيذ مهام معينة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة والجهات المعنية بتطوير الإعلام وتقنين أوضاع العاملين وتمكين طلاب الإعلام من ممارسة المهنة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة