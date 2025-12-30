قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

3 سيناريوهات تحدد منافس مصر في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك بعد تعادل الفراعنة سلبيا أمام منتخب أنجولا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليًا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ثمن النهائي يوم الاثنين المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب أدرار بأغادير في مباراة لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن انتظارا لحسم هوية أفضل المنتخبات التي ستتأهل ضمن أصحاب المركز الثالث في باقي المجموعات المشاركة بالبطولة.

الفراعنة يتصدرون مجموعتهم عن جدارة

وحسم الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى ثم التغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل التعادل مع أنجولا دون أهداف في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة ليحل منتخب جنوب أفريقيا ثانيًا برصيد 6 نقاط ثم أنجولا بنقطتين وزيمبابوي بنقطة واحدة.

راحة للاعبين بعد حسم التأهل

وعقب انتهاء دور المجموعات قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء بعد ضمان التأهل الرسمي إلى ثمن نهائي البطولة وتصدر المجموعة على أن يستأنف المنتخب استعداداته للمواجهة المقبلة فور اتضاح المنافس.

وبصدارة المجموعة الثانية، كان من المقرر أن يواجه منتخب مصر ثالث المجموعة الأولى أو ثالث المجموعة الرابعة إلا أن تأكد خروج منتخب جزر القمر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى جعل منافس الفراعنة هو ثالث المجموعة الرابعة بشكل رسمي.

وتشهد المجموعة الرابعة صراعًا قويا قبل الجولة الأخيرة حيث يتصدر منتخب السنغال الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية فيما يأتي منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وقد ضمنت المنتخبات الثلاثة التأهل رسميًا قبل الجولة الختامية.

وتقام في الجولة الأخيرة مواجهة قوية تجمع بين السنغال وبنين إلى جانب لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا وستحسم نتائج المباراتين ترتيب المجموعة وهوية المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث ويواجه منتخب مصر في دور الـ16.

سيناريوهات مواجهة مصر المحتملة

ويتمثل السيناريو الأول لمواجهة مصر في اصطدام محتمل مع منتخب السنغال، وذلك حال فوز بنين على السنغال وفوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا ليهبط المنتخب السنغالي إلى المركز الثالث في مواجهة مرتقبة تعيد للأذهان نهائي نسخة 2021 الذي حسمه "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية حال فوز بنين على السنغال وخسارة الكونغو أمام بوتسوانا ليحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في لقاء ثأري بعد خروج الفراعنة أمامه بركلات الترجيح من ثمن نهائي النسخة الماضية.

وعلى أرض الواقع، تبقى مواجهة منتخب بنين هي الأقرب لمنتخب مصر حال خسارة بنين أمام السنغال مع فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا علما بأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية كانت في نسخة 2010 وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا

