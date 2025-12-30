الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في إقليم شبيلي السفلى

تمكنت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالية التي استعادت السيطرة مؤخرا على منطقتي "غندرشي" و"طناني" في إقليم شبيلي السفلى من القضاء على المواقع التي تختبئ فيها عناصر مليشيات الشباب الإرهابية.

وتوجه الجيش الصومالي -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء- إلى كهوفهم في منطقة غندرشي، حيث لجأوا إليها بعد تعرضهم لهجوم من عدة جهات.

ووفقًا لما صرح به قائد الفرقة الأولى من قوات الكوماندوز “غورغور”، المقدم ساهد جامع فارح، فقد سيطر ضباط الجيش الصومالي وجهاز الأمن الوطني على أهم مواقع التي يتمركز فيها الإرهابيون في إقليم شبيلي السفلى.

وأدت العمليات الجارية في إقليم شبيلي السفلى إلى إضعاف قدرات العدو، ومقتل قادتهم البارزين، بالإضافة إلى استعادة عدد من المناطق الاستراتيجية التي كانت تخضع تحت سيطرتهم.