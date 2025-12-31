وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

تُعتبر حلويات الشتاء جزءًا مهمًا من المائدة، ويأتي بسكويت الزنجبيل والقرفة على رأسها برائحته الزكية وطعمه الدافئ.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة بسيطة لتحضير بسكويت الزنجبيل والقرفة في المنزل بمكونات متوفرة وخطوات سهلة تناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

مكونات بسكويت الزنجبيل والقرفة:

2 كوب دقيق

½ كوب سكر

½ كوب زبدة لينة

بيضة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة التحضير:

ـ تُخفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا.

ـ يُضاف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر والزنجبيل والقرفة والملح، ثم تُضاف تدريجيًا إلى الخليط السابق لتعجن جيدًا.

ـ تُفرد العجينة وتُقطع حسب الرغبة باستخدام قطاعة البسكويت.

ـ يُرص البسكويت على صينية مبطنة بورق زبدة ويُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12–15 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا.

ـ يُترك ليبرد ثم يُقدم مع الشاي أو القهوة.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

ـ يمكن رش القليل من السكر البودرة أو القرفة على الوجه لمزيد من النكهة.

ـ يُحفظ البسكويت في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قرمشته.

ـ إضافة ملعقة صغيرة من العسل تمنح البسكويت مذاقًا أغنى.

ـ يُعد بسكويت الزنجبيل والقرفة خيارًا مثاليًا لعشاق الحلويات المنزلية، ويتميز بسهولة تحضيره وفائدته في منح المائدة لمسة دافئة ومميزة في فصل الشتاء.