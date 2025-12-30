طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

يعتبر الأرز بلبن الكريمي من أشهر الحلويات المصرية التقليدية التي يفضلها الكبار والصغار على حد سواء، ويتميز بقوامه الكريمي الغني وطعمه اللذيذ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، خطوات دقيقة للحصول على الأرز بلبن الكريمي بطريقة سهلة وسريعة في المنزل وبأفضل النتائج، والتي تبحث عنه الكثير من ربات البيوت.

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

المكونات الأساسية :

1 كوب أرز مصري قصير الحبة

4 كوب حليب كامل الدسم

1 كوب سكر

1/2 كوب كريمة خفق

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة ملح

رشة قرفة أو جوزة الطيب

للتزيين (اختياري)

فستق حلبي مجروش أو مكسرات للتزيين (اختياري)

خطوات تحضير الأرز بلبن الكريمي:

ـ غسل الأرز جيدًا ونقعه في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ثم تصفيته.

ـ تسخين الحليب مع رشة الملح في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان.

ـ إضافة الأرز المنقوع تدريجيًا مع التحريك المستمر لتجنب الالتصاق.

ـ ترك الأرز على نار هادئة مع التحريك من وقت لآخر حتى ينضج ويصبح القوام كريمي.

ـ إضافة السكر والكريمة والفانيليا مع التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.

ـ غلي الأرز بلبن قليلًا لمدة 5 دقائق للحصول على قوام متجانس وكريمي.

ـ صب الأرز بلبن في أطباق التقديم وتزيينه بالقرفة أو جوزة الطيب والفستق حسب الرغبة.

ـ يمكن تقديمه دافئًا أو مبردًا حسب الذوق.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ التحريك المستمر أثناء الطهي يمنع التصاق الأرز أسفل القدر.

ـ استخدام الحليب كامل الدسم يمنح الأرز قوامًا كريميًا غنيًا.

ـ يمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لإضفاء نكهة مميزة على الأرز بلبن.