أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
بالصور

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
آية التيجي

رغم أن بريطانيا تُعد من أكثر الدول استهلاكًا للبيض، حيث يتناول الشخص الواحد في المتوسط نحو 200 بيضة سنويًا، فإن البيض ظل لسنوات طويلة محاطًا باتهامات صحية، أبرزها التسبب في ارتفاع الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن المخاوف القديمة من بكتيريا السالمونيلا.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

ولكن وفقًا لمواقع وخبراء تغذية أجانب، فإن هذه السمعة السيئة أصبحت إلى حد كبير غير دقيقة ومبنية على معلومات قديمة، مؤكدين أن البيض يُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويؤكد خبراء التغذية، أن الأبحاث التي ربطت بين البيض وأمراض القلب في خمسينيات القرن الماضي كانت مضللة، لأن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من البيض آنذاك كانوا يعتمدون أيضًا على: اللحوم المصنعة، الكربوهيدرات المكررة، والمشروبات السكرية مع قلة تناول الخضروات، وهو ما جعل البيض جزءًا من نمط غذائي غير صحي، وليس السبب الرئيسي للمشكلة.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

القيمة الغذائية للبيض

تحتوي البيضة الواحدة كبيرة الحجم على:

ـ نحو 7.5 جرام من البروتين
ـ حوالي 78 سعرة حرارية فقط
ـ نسبة منخفضة جدًا من الملح
ـ فيتامينات مهمة مثل B وD
ـ شكل من فيتامين A سهل الامتصاص مقارنة بالنباتات

كما يُعد البيض خيارًا ممتازًا للنباتيين كمصدر للبروتين والعناصر الغذائية.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أفضل وأسوأ طرق طهي البيض صحيًا

- البيض المسلوق (الأفضل):
لا يضيف دهون أو سعرات حرارية إضافية، ويحافظ على القيمة الغذائية للبيض.
السلق الخفيف يحافظ على عناصر مهمة مثل الكولين واللوتين المفيدين للمخ والعيون والسلق الكامل يحسن امتصاص البروتين بنسبة تصل إلى 91%.

- البيض المسلوق بدون قشر:
قريب جدًا من المسلوق من حيث الفوائد، وقد تقل الاستفادة من البروتين إذا لم يُطهَ جيدًا، وقد يحتوي على صوديوم أعلى بسبب إضافة الملح للماء.

- البيض المطهو ببطء:
يحافظ على صفار البيض طريًا، ويساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

- البيض مع الخضار:
ويُطهى على درجات حرارة أقل، ويسهل دمجه مع الخضروات والبقوليات، مما يزيد من الألياف والقيمة الغذائية، ويقدم في أطباق مثل الشكشوكة تُعد من الخيارات الصحية.

- البيض المخفوق:
وهذا النوع من الطهي صحي فيتم على نار هادئة دون زبدة أو كريمة، و إضافة الزبدة أو الكريمة ترفع الدهون المشبعة بشكل كبير.

- البيض المقلي (الأقل صحة):
الطهي على درجات حرارة عالية قد يؤثر على الدهون والكوليسترول، ويحتوي على أعلى نسبة دهون مقارنة بالطرق الأخرى، ويُنصح بتقليل مدة القلي واستخدام دهون مستقرة.
 

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

هل تناول بياض البيض فقط أفضل؟

يعد هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا، فأكثر من 90% من الفيتامينات والمعادن توجد في صفار البيض، وصفار البيض غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A وD وE وK.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

هل البيض العضوي أفضل؟

البيض العضوي يحتوي على أحماض أوميجا 3 بنسبة أعلى قليلًا، والفروق الغذائية ليست كبيرة، والبيض العادي يظل خيارًا صحيًا ومتاحًا.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

البيض والكوليسترول

ولا يوجد حد رسمي في بريطانيا لاستهلاك البيض حتى لمرضى الكوليسترول، فالتركيز الصحي الحالي ينصب على تقليل الدهون المشبعة وزيادة الألياف وتحسين جودة النظام الغذائي ككل.

فوائد البيض أضرار البيض أفضل طريقة لطهي البيض البيض والكوليسترول البيض المسلوق البيض المقلي صفار البيض

