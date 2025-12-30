ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

رغم أن بريطانيا تُعد من أكثر الدول استهلاكًا للبيض، حيث يتناول الشخص الواحد في المتوسط نحو 200 بيضة سنويًا، فإن البيض ظل لسنوات طويلة محاطًا باتهامات صحية، أبرزها التسبب في ارتفاع الكوليسترول، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن المخاوف القديمة من بكتيريا السالمونيلا.

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

ولكن وفقًا لمواقع وخبراء تغذية أجانب، فإن هذه السمعة السيئة أصبحت إلى حد كبير غير دقيقة ومبنية على معلومات قديمة، مؤكدين أن البيض يُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويؤكد خبراء التغذية، أن الأبحاث التي ربطت بين البيض وأمراض القلب في خمسينيات القرن الماضي كانت مضللة، لأن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من البيض آنذاك كانوا يعتمدون أيضًا على: اللحوم المصنعة، الكربوهيدرات المكررة، والمشروبات السكرية مع قلة تناول الخضروات، وهو ما جعل البيض جزءًا من نمط غذائي غير صحي، وليس السبب الرئيسي للمشكلة.

القيمة الغذائية للبيض

تحتوي البيضة الواحدة كبيرة الحجم على:

ـ نحو 7.5 جرام من البروتين

ـ حوالي 78 سعرة حرارية فقط

ـ نسبة منخفضة جدًا من الملح

ـ فيتامينات مهمة مثل B وD

ـ شكل من فيتامين A سهل الامتصاص مقارنة بالنباتات

كما يُعد البيض خيارًا ممتازًا للنباتيين كمصدر للبروتين والعناصر الغذائية.

أفضل وأسوأ طرق طهي البيض صحيًا

- البيض المسلوق (الأفضل):

لا يضيف دهون أو سعرات حرارية إضافية، ويحافظ على القيمة الغذائية للبيض.

السلق الخفيف يحافظ على عناصر مهمة مثل الكولين واللوتين المفيدين للمخ والعيون والسلق الكامل يحسن امتصاص البروتين بنسبة تصل إلى 91%.

- البيض المسلوق بدون قشر:

قريب جدًا من المسلوق من حيث الفوائد، وقد تقل الاستفادة من البروتين إذا لم يُطهَ جيدًا، وقد يحتوي على صوديوم أعلى بسبب إضافة الملح للماء.

- البيض المطهو ببطء:

يحافظ على صفار البيض طريًا، ويساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD.

- البيض مع الخضار:

ويُطهى على درجات حرارة أقل، ويسهل دمجه مع الخضروات والبقوليات، مما يزيد من الألياف والقيمة الغذائية، ويقدم في أطباق مثل الشكشوكة تُعد من الخيارات الصحية.

- البيض المخفوق:

وهذا النوع من الطهي صحي فيتم على نار هادئة دون زبدة أو كريمة، و إضافة الزبدة أو الكريمة ترفع الدهون المشبعة بشكل كبير.

- البيض المقلي (الأقل صحة):

الطهي على درجات حرارة عالية قد يؤثر على الدهون والكوليسترول، ويحتوي على أعلى نسبة دهون مقارنة بالطرق الأخرى، ويُنصح بتقليل مدة القلي واستخدام دهون مستقرة.



هل تناول بياض البيض فقط أفضل؟

يعد هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا، فأكثر من 90% من الفيتامينات والمعادن توجد في صفار البيض، وصفار البيض غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A وD وE وK.

هل البيض العضوي أفضل؟

البيض العضوي يحتوي على أحماض أوميجا 3 بنسبة أعلى قليلًا، والفروق الغذائية ليست كبيرة، والبيض العادي يظل خيارًا صحيًا ومتاحًا.

البيض والكوليسترول

ولا يوجد حد رسمي في بريطانيا لاستهلاك البيض حتى لمرضى الكوليسترول، فالتركيز الصحي الحالي ينصب على تقليل الدهون المشبعة وزيادة الألياف وتحسين جودة النظام الغذائي ككل.