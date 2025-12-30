أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

يعد فقدان الشهية من المشكلات التى تؤثر على صحة ولياقة الإنسان وتركيزه ومستوى نموه.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم اسباب فقدان الشهية.

الأسباب الجسدية لفقدان الشهية

تؤثر التغيرات التي تطرأ على جسمك على قدرتك على الشعور بالجوع، وقد تؤدي إلى فقدان الشهية، ومن هذه الأسباب:

ألم.

الجفاف .

مشاكل الأسنان أو ألم الأسنان .

إصابة.

فقدان أو انخفاض حاسة التذوق أو الشم.

التعافي من الجراحة.

الأسباب العاطفية والنفسية لفقدان الشهية

تؤثر مشاعرك على شهيتك ورغبتك في تناول الطعام.

ومن الأسباب العاطفية لفقدان الشهية ما يلي:

قلق .

اضطراب في الأكل .

رد فعل عاطفي مثل الحزن أو الخوف أو الأسى أو الصدمة.

اكتئاب .

ضغط .



أمراض تسبب فقدان الشهية



قد تؤثر حالة مرضية كامنة على شهيتك ومن بين الحالات الشائعة التي تسبب فقدان الشهية، على سبيل المثال لا الحصر:

نزلة برد عادية .

عدوى.

سرطان .

الخَرَف .

السكري .

التسمم الغذائي .

أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو الكبد.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز .

قصور الغدة الدرقية .

أدوية تسبب فقدان الشهية

قد يكون فقدان الشهية نتيجةً للأدوية أو المكملات الغذائية التي تتناولها لعلاج حالة صحية كامنة، و تشمل الأدوية الشائعة التي قد يكون من آثارها الجانبية فقدان الشهية، على سبيل المثال لا الحصر:

المضادات الحيوية .

الأمفيتامينات .

العلاج الكيميائي .

ديجوكسين .

فلوكستين .

هيدرالازين .

المواد الأفيونية .