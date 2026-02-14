قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سنة مليانة خير وسعادة.. إلهام شاهين تهنئ ابنة شقيقتها بعيد ميلادها

إلهام شاهين وابنة شقيقتها
يارا أمين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم عيد الحب، برسالة مليئة بالحب والدعاء.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صور تجمعها بابنة شقيقتها وعلقت عليها قائلة: “أجمل عيد حب وأجمل عيد ميلاد لحب حياتى و أغلى الناس حبيبتى لولو .. يارب سنة حلوة عليكى وربنا يحققلك كل ما تتمنيه .. تستاهلى كل حاجة حلوة .. يارب سنة مليانة خير و محبة و سعادة ونجاح وفرح”

إلهام شاهين 

من جانب آخر، تصدّر مشهد للفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات المختلفة.

وجاء المشهد أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد، الذي تشارك في بطولته إلى جانب البلوجر محمد عامر، حيث ظهرت إلهام شاهين في حالة بكاء وانهيار تام.

واستمرت حالة التأثر الشديد حتى بعد انتهاء تصوير المشهد، وهو ما أرجعه القائمون على العمل إلى اندماجها الكامل في تفاصيل الدور.

